تجديد حبس عاطلين متهمين بحيازة أسلحة للتشاجر فى عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر أعداها للمشاجرة بدائرة القسم.



وكانت معلومات وردت لقسم شرطة عين شمس، مفادها حيازة اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة القسم، أسلحة نارية وبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين وفرض السيطرة بمنطقة سكنهما.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما، وبحوزتهما طبنجة و6 طلقات لذات العيار، و4 بنادق خرطوش، 7 فرود خرطوش، و118 طلقة مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض "خنجر" و3 أقنعة وجه.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين لفرض السيطرة وإحكام النفوذ بمنطقة سكنهما.