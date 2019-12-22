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انطلاق أول دورة تدريبية من نوعها على مستوى العالم بجامعة أسيوط

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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شهد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها على مستوى العالم لمجموعة العمليات المبتكرة بجامعة أسيوط لـ "الأمراض الخلقية للجهاز الأنثوي" والتي نظمتها مستشفى صحة المرأة الجامعي.

وتهدف الدورة إلى عرض مجموعة من العمليات المبتكرة للأمراض الخلقية لجهاز الأنثوي، والتي تم إجرائها داخل المستشفى الجامعي، وتدريب المشاركين على تلك العمليات من خلال عدد من المحاضرات النظرية والعملية واستعراض التقنيات الطبية الحديثة المستخدمة في زرع الجهاز الأنثوي للفتيات باستخدام المنظار ومجموعة جراحات متخصصة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن هذا يخفف الكثير من الألم للمرضى وسرعة قضاء فترة النقاهة وزمن العملية وفترة المستشفى مقارنة بالعمليات العالمية التي يتم إجرائها في نفس التخصص الطبي، والتي استطاعت الجامعة بتفردها في إجراء تلك العمليات على مستوى العالم وحصدها على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء النشار مدير عام مستشفى صحة المرأة الجامعي، والدكتور أحمد مخلوف رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور حسن صلاح الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور على السمان منسق الدورة التدريبية وكوكبة من الأساتذة والمتخصصين فى النساء والتوليد.
انطلاق أول دورة تدريبية من نوعها على مستوى العالم بجامعة أسيوط
انطلاق أول دورة تدريبية من نوعها على مستوى العالم بجامعة أسيوط
انطلاق أول دورة تدريبية من نوعها على مستوى العالم بجامعة أسيوط
انطلاق أول دورة تدريبية من نوعها على مستوى العالم بجامعة أسيوط

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