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مصر

كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:39 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الدورة الحالية من مسابقة اختيار ملكة جمال القارات، من أفضل الدورات وشهدت نجاحًا كبيرًا بشهادة المشاركين، مضيفًا أن إقامة هذه المسابقة سيكون له مردود إيجابي على صناعة السياحة في مصر، بجانب الدعاية الكبرى التي حققتها لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن الملايين حول العالم تابعوا المسابقة، سواء من خلال بث فعالياتها إعلاميًا أو ما شاركته المتسابقات من صور وفيديوهات على حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكر الشاعر أن الحفل الختامي للمسابقة جاء مواكبًا مع حدثين مهمين بشرم الشيخ، أولهما نجاح فعاليات منتدى شباب العالم، وثانيهما وصول أول رحلة طيران إنجليزية للمدينة بعد غياب حوالي 4 سنوات، مؤكدًا أن كل هذه الأحداث المهمة والإيجابية تسهم في عودة سريعة لشرم الشيخ إلى سابق عهدها كـ"درة السياحة الدولية".

وأشار إلى أن هذا أحد الأهداف المهمة التي تحرص على تحقيقها مجموعته الفندقية، من خلال استضافة مثل تلك الفعاليات بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هناك أحداثًا دولية سياحية مهمة سوف تعلن عنها مجموعة "صن رايز" بمديتني شرم الشيخ والغردقة.

وأقيم الحفل الختامي للمسابقة ملكة جمال القارات بحضور مكثف من السائحين، وشهد الحفل الختامي اللواء محمود عيسي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء عبدالفتاح حلمي، مدير الإعلام بالمحافظة، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة.

وأعلنت اللجنة المنظمة فوز المجرية فاني ميكو بلقب ملكة جمال القارات وسط تصفيق الحضور، وفازت بلقب الوصيفة الأولى مونيكا اجيلور من أمريكا، والوصيفة الثانية نوريمن كامبن من تايلاند، والوصيفة الثالثة دان ڤانر من جنوب إفريقيا والوصيفة الرابعة تيفاني يوكو من بيرو.

كما اختارت لجنة التحكيم الفائزة بلقب "ميس صن رايز"، والتي فازت بها چورچيا نيكرسون من إنجلترا، وفازت بالإقامة السياحية لثلاث أسابيع بفنادق صن رايز، كما فازت بلقب الملكة الأكثر شعبية إيما ماري تيجلو.

كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟
كيف دعمت مسابقة ملكة جمال القارات "السياحة المصرية"؟

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