"اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة" تحتفل بمشروعات "حاضنة الأعمال".. غداً

تنظم حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، غدًا الإثنين، يوم العروض «Demo Day» للاحتفال بتخريج 12 شركة ناشئة، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت، وعميد الكلية الدكتور محمود السعيد.



وعُقِدت دورتا احتضان عاديتان في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، وخاصة للفتيات والسيدات «Her Cycle» من مارس إلى ديسمبر 2019، وتضم دورة الاحتضان العادية 6 مشروعات هي «نشء، راجع، دوك سبيرت، أور آرت، ليين، قطعة» في مجالات: التعليم، الصحة، الذكاء الاصطناعي، الأزياء، الحرف اليدوية، التكنولوجيا وصناعة السيارات.



وتشتمل دورة الاحتضان الخاصة بالفتيات والسيدات 6 مشروعات وهي «BLU,FOTM, WOMPREUNER, BOOK GEEK, ASSUR, CRAFT» في مجالات إعادة تدوير المخلفات العضوية والبيئة، تمكين النساء، الصناعات التأمينية، جودة الحياة والصحة، إدارة الضغوط النفسية من خلال أنشطة حياتية.



يبدأ يوم العروض بكلمات افتتاحية لكل من الدكتورة هبة مدحت زكي المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويلي ذلك عرض فيلم وثائقي عن المشرعات الـ12 المحتضة بدورتي الاحتضان العادية والخاصة وتوزيع جوائز المراكز الـ3 الأول للفائزات.