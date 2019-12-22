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سياسي

عبد العال: نحن في حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:33 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية، وبمجرد الإعلان عن مناقشته لاقى ذلك احتفاء كبيرًا في الداخل والخارج، منتقدًا الحديث حول رفض مناقشة القانون خلال الفترة الحالية، بحجة عدم جاهزية الأحزاب، والعمل على التدريب للكوادر التي ستخوض العملية الانتخابية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على رفض العديد من الهيئات البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال المرحلة الحالية، مؤكدا على الإدارة المحلية مهمة ومن خلالها يتنفس المواطنون بالقرى والنجوع والجميع ينتظرها وتحل الكثير من المشاكل، ولهم دور كبير في مساعدة المجالس النيابية في أداء مهمتها.

ولفت عبد العال إلي أن أي قانون تطبيقه يتوقف على إرادة منفذيه، وما يحدث من فساد كبير في المحليات لا يجوز الصمت عليها، مثل ما يحدث من تصرفات لموظفين يعطلون مصالح المواطنين بعبارات "الختم مش واضح"، مؤكدا على أن ذلك يمثل الفساد الإداري قائلا: "أربأ بالكثير من النواب أن يرفضوا القانون من أجل تفسيرات دستورية غير صحيحة.. وبهذا الأمر.. الرأي العام يفسر رفض المجلس لمناقشة القانون بأننا نتستر على الفساد في المحليات"، موجهًا حديثه لأحد النواب بقوله: "أنت مش عارف البلاوي اللي فيها ولا إيه".

من جانبه رأى النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ضرورة العمل على إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة وفق انتقادات واعتراضات الأعضاء، مؤكدا على ضرورة أن تتم مراعاة وضع الحياة الحزبية المصرية.

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