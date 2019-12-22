اندلاع حريق في مصفاة للنفط بوسط روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، اندلاع حريق في مصفاة (أوفا نفت يخيم) للنفط في جمهورية بشكيريا الواقعة وسط البلاد.



وأفادت الوزارة ـ بأن الحريق نشب في براميل تحتوي على سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحدة منها 200 لتر.. مؤكدا انتشار النيران على مساحة 1600 متر مربعا فيما انحصرت الأضرار في الماديات فقط دون وقوع أي ضحايا.



وأشارت إلى مشاركة 75 شخصا في عمليات إطفاء حريق مصفاة النفط، وذلك بالتزامن مع وصول قطار لإخماد النيران المشتعلة إلى جمهورية بشكيريا الروسية.