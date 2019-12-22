أم كلثوم لزكي طليمات: "بوس على كيفك طالما الدور محتاج"

من الجمل الحوارية الأشهر في السينما المصرية٬ جملته "في ليلة أقل جمالًا من ليلتنا هذه سوف تأتيني راكعة إلى خيمتي٬ إلى تلك الليلة يا فرجينيا"، هي الجملة التي لا تبرح أذهان من شاهدوا فيلم "الناصر صلاح الدين"، أنه الفنان زكي طليمات٬ والذي تحل اليوم الذكرى الـ37 لرحيله.



كان "طليمات" عضوًا في أول بعثة حكومية، أوفدته وزارة المعارف إلى مسارح أوروبا عام 1930، ثم أنشأ فرقة المسرح الحديث من خريجي وخريجات المعهد عام 1950، وتطلع بها نحو قمة متميزة، تسمو بالفن المسرحي عن مستوى الضحك الرخيص والتسلية التافهة٬ كما دعمته دولة تونس لتطوير مسرحها.



يصفه الروائي خيري شلبي بأنه:"يعشق التعبد في محراب العمل الفني٬ كأنه قديس ينشر تعاليمه من فرط حبه للتعليم والناس، قل له تعالي نعمل فرقة يوافق حتى لو كان عليه أن يخلقها من العدم، فأعظم لذة عنده هي استغراقه في تخليق الفنانيين، وتكوين الحركات الفنية، وإشاعة مناخ فني طازج على الدوام"، في عام 1961 دعته الكويت لإنشاء حركة مسرحية، تواكب تطور الحياة الاجتماعية، وتكون عنوانًا لنهضتها.



كان "طليمات" شابًا صغيرًا في عز نهضة الشيخ سلامة حجازي وجورج أبيض، وكان يلعب الكرة والملاكمة بل كان مشهورًا وله جمهور يداعبه في الطرقات٬ ومثل كبار النجوم كان يحلو له أن يتخلص من زيه الرسمي إمعانًا في لفت أنظار الجمهور٬ ويرتدي ورفاقه الجلباب البلدي٬ يقلدون الفتوات وأصحاب "جر الشاكل"، كل ذلك وهو بعد طالب يزاول الدراسة، وكان يدرس الفن عن اهتمام ووعي حقيقي به، لم يكن أحد من جمهوره الرياضي يعرف أن "الكابتن" الواعد سوف يتحول عن الرياضة نهائيًا، ليصبح في أحد الأعمدة الرئيسية التي قامت عليها ثقافتنا الفنية المعاصرة.



في لقاء له مع أم كلثوم، وكان قد أقنعها بالمشاركة في تجربة المسرح الغنائي٬ وبعد أن عثور على المسرحية المناسبة، واستعداده لإخراجها، سألته سؤالًا عابرًا: "إفرض إني عييت في ليلة؟" فرد على الفور في تلقائية: "أقدم المطربة البديلة تتعلم دورك حرفًا حرفًا"، وهنا أرسلت أم كلثوم ضحكة عالية ساخرة دفعته إلى التأمل قائلة: "حقا، من هذه التي تؤدي دورًا غنائيًا لأم كلثوم، ولا تلقى من الجمهور غير الإشفاق؟.



وأحس أن مهمته مع أم كلثوم قد اصطدمت بطريق مسدود، لكنه يقدم لنا لمحة جديدة في شخصية أم كلثوم، حيث يروي ذكريات اشتراكه معها في فيلم "نشيد الأمل"٬ حين أصر المنتج على منع زكي طليمات وهو بطل الفيلم المحب للبطلة٬ من تقبيل أم كلثوم.



فذهب المخرج أحمد بدرخان ليأخذ رأي أم كلثوم٬ فقالت له إن الدور يجب أن يأخذ مجراه الطبيعي، دون قيود٬ ورغم أنها كانت أكثر من المنتج تزمتًا وحرصًا على صورتها العامة في مجتمع متزمت٬ فإنها أثناء التمثيل اقتربت من زكي طليمات وهمست له:"بوس على كيفك طالما الدور محتاج".