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حوادث

السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار في الهيروين بالبساتين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:31 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في مخدر الهيروين، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وأعضاء هيئة علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي سالم، ومحمد أحمد رشد، وأمانة سر، ممدوح غريب، وعبدالمجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين "رووف. ج"، "محمد. خ"، و"عمر. ع"، أنهم بدائرة قسم البساتين بالقاهرة حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار مخدر الهيروين المخدر غير المصرح به قانونًا والمدرج بقانون المخدرات.

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