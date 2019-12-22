9 عناصر نسائية في حكومة مصطفى مدبولي الثانية.. تعرف عليهن

وضع الرئيس السيسي قضايا المرأة على عاتقه ويتجسد هذا المشهد في التعديل الوزاري القائم حيث شهد وجود وجوه نسائية جديدة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي التي ناقشها البرلمان اليوم لتظل المرأة في المناصب القيادية وتحتفظ بنسبة تمثيلها في مواقع صنع القرار:



وترصد "الدستور" العناصر النسائية في التعديل الوزاري الجديد وهن:



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي

الدكتورة نيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة

غادة نبيل نائب وزيرة الاتصالات

غادة شلبي نائب وزير السياحة الآثار



وتحتفظ بعض من العناصر النسائية بحقائبهن الوزارية، وهن:



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة