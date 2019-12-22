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جامعة القناة تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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تفقد الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، كليات الطب والتربية والتمريض؛ لمتابعة استعدادات الكليات للامتحانات، وإعداد اللجان الامتحانية.

وأكد شقيدف على ضرورة توفير سبل الراحة داخل اللجان، وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب من ناحية التهوية الجيدة، والإضاءة المناسبة، والمقاعد المريحة، مع ترتيب أرقام الجلوس وتوضيحها للطلاب بما يوفر الراحة لهم مع التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين وجميع القائمين على أعمال الامتحانات والمراقبة بالتواجد وعدم الغياب لأي سبب.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشددا على ضرورة إعلان كشوف اللجان وتعليقها بوضوح، مع إبراز الضوابط الامتحانية وعقوبات الغش في مكان واضح ومعلن للطلاب والطالبات.

ففي كلية التربية أوضح الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، إن طلاب الفرقة الأولى بجميع الأقسام والشعب الدراسية بالكلية يؤدون الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية كمتطلب للجامعة في 26 لجنة امتحانية، مع امتحانات التخلفات ببقية الفرق الدراسية.

وفي كلية التمريض أعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم، عميد الكلية، عن جاهزية اللجان بالمدرجات الرئيسية والمعامل، والقاعات، ويؤدي الطلاب والطالبات بالفرقة الأولى امتحانات متطلب الجامعة السبت القادم الموافق 28 ديسمبر في 3 لجان امتحانية، و5 لجان لتخلفات المواد.

وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية تفقد الدكتور محمد شقيدف اللجان بالمقر الجديد للكلية، يرافقه الدكتور عادل السعدني عميد الكلية.

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