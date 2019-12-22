تجديد حبس سيدة استأجرت رضيعة بـ100 جنيه للتسول بها في الأزبكية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامها باستئجار طفلة رضيعة مقابل 100 جنيه يوميًا لاستغلالها في أعمال التسول.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث مفادها استئجار إحدى السيدات تدعى "سماح ط ز" طفلة رضيعة واستغلالها باستجداء المارة والتسول بها في شارع الألفي بدائرة قسم شرطة الأزبكية، معرضة حياتها للخطر مما يعد ذلك جريمة اتجار بالبشر.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم ضبط المتهمة وبصحبتها طفلة رضيعة تدعى "وعد وش" 9 أشهر، وضبط بحوزتها 300 جنيه وهاتف محمول.



بمواجهتها بالمعلومات والتحريات أيدتها واعترفت بتحصلها على الطفلة من والدتها "سماح م" 19 سنة، ربة منزل والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 5677 لسنة 2018م الدقي جيزة "تسول" والمقضى فيها بالحبس شهرين بقصد استغلالها في التسول مقابل 100 جنيه يوميًا.



وتم بإرشادها ضبط الأخيرة وبمواجهتها بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.