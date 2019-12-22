ليبيا.. رفع القدرة الإنتاجية لحقل النافورة 5925 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، اليوم الأحد، عن رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل يوميًّا، بعد نجاح عملية ربط بئر بحقل نفطي، معتبرة الأمر إنجازا مهما يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.



وأضافت المؤسسة، في بيان نقلته صحيفة الوسط الليبية، أن شركة الخليج العربي للنفط نجحت في إعادة البئرين "Z4، Z1" في حقل الحمادة للإنتاج، الذي كان متوقفًا من 2011.



وأشارت إلى أن معدل الإنتاج في القطعة "م ن 5" بلغ نحو 500 برميل يوميًّا، فيما تعمل الشركة حاليًا على إعادة تشغيل البئرين "Z9، Z7" في الحقل نفسه في الفترة المقبلة.



وينقسم حقل النافورة إلى قسمين، الأول هو حقل النافورة أوجلة المشترك "امتياز 51" و"منطقة التعاقد 91" يضم المجمعات الفرعية "2، 5، 4، 6"، ويصل إنتاجه إلى نحو 35 ألف برميل يوميًّا.



