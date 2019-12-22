يوسف شعبان يعلق على تكريمه فى مهرجان "نايل دراما"
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:59 م
هدير شعراويطباعة
أعرب الفنان يوسف شعبان عن سعادته البالغة على تكريمه مؤخرًا في مهرجان "نايل دراما".
وقال شعبان، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، إن الفنان يحتاج للتكريم، خاصة المتقدم في السن ليشعر بمجهود السنوات الماضية.
وشهد الحفل السنوي لقناة "نايل دراما" تكريم الفنان يوسف شعبان عن مجمل أعماله. شاهد
وقال شعبان، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، إن الفنان يحتاج للتكريم، خاصة المتقدم في السن ليشعر بمجهود السنوات الماضية.
وشهد الحفل السنوي لقناة "نايل دراما" تكريم الفنان يوسف شعبان عن مجمل أعماله. شاهد