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حوادث

حبس متهمة بسرقة مصوغات من شقة مخدومتها فى الجمالية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الأحد، بحبس خادمة تم ضبطها أثناء بيعها مشغولات ذهبية مسروقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطها الإجرامي.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة بدائرة القسم، مفادها عرض سيدة مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطها وتبين أنها "سماح. ع" 41 سنة، خادمة وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن "2 سلسلة، دبلة، 2 خاتم، فردة حلق" 550 جنيهًا مصريًا، و500 دينار عراقي، وفيزا كارد مجهولة المصدر.

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها "آيات. ع" 22 سنة، ربة منزل، بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وقررت أنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ما تقدم.

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