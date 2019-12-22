حريق داخل مدرسة فى الدقى

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مدرسة في الدقي دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمدرسة.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة في الدقي، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.