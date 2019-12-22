تأجيل معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأحد، تأجيل المعارضة المقدمة من الفنانة سمية الخشاب، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 4 يناير المقبل، للإعلان بالدعوى، وسداد رسوم التصالح.



وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.



