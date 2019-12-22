ماكرون في ساحل العاج للاحتفال بـ أعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مدينة بواكيه بساحل العاج، وكان في استقباله عدد من المسئولين العاجيين.



جاء ذلك للاحتفال بعيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين هناك، في زيارة تستمر 48 ساعة بعيدا عن أزمة إصلاح أنظمة التقاعد في بلده، واستعد المعسكر الفرنسي في بور بويت لاستقبال الرئيس ماكرون فور مغادرته مطار أبيدجان القريب.



يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يحتفل فيها ماكرون بعيد الميلاد مع الجنود في إفريقيا، إذ زار النيجر في عام 2017، وتشاد عام 2018.

