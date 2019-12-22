تجديد حبس المتسبب في حادث وسط البلد 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الأحد، تجديد حبس المتسبب في حادث تصادم وسط البلد، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كان 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث وقع في ميدان طلعت حرب، عندما اصطدمت سيارة بمجموعة من الأشخاص بعدما صعدت أعلى الرصيف، نتيجة للسرعة الزائدة، وتم نقلهم إلى المستشفى.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بوسط المدينة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، ونقلوا إلى المستشفى، فيما رفعت أوناش المرور حطام الحادث.