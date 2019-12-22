روسيا: لن نقَوِّض علاقاتنا مع الصين "إرضاء" للولايات المتحدة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، بأن بلاده لن تُقَوِّض علاقاتها مع "بكين" لإرضاء الولايات المتحدة.



وأضاف لافروف، في تصريحات تليفزيونية، أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر حدَّثه، خلال لقاء جمعهما مؤخرًا، عن كتاب له مُكَرَّس للصين، ذكر فيه أن الوضع المثالي بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تكون علاقاتها مع كل من روسيا والصين أحسن من العلاقات الثنائية بين بكين وموسكو.



وأضاف أن موسكو لن تضْعِف علاقاتها مع الصين لمجرد جعل الأمريكيين سعداء، موضحا أن الحاجة لتحقيق أهدافنا من خلال العمل الإيجابي وتنمية التعاون، وليس من خلال العقوبات والإنذارات، تستحق التقدير.



وكان وزير الخارجية الصيني، فان يي، قد صرح، خلال اتصال هاتفي مع لافروف يوم الخميس الماضي، بأن الثقة المتبادلة بين روسيا والصين صلبة كالصخر، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين غير قابلة للتحطيم، حسب تعبيره.