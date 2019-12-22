قبول طعن المتهمين بالهجوم على فندق الغردقة

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالغردقة، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.



كانت محكمة الجنايات التي انعقدت في طرة قد قضت بالسجن المؤبد على متهمين، أحدهما بالتخطيط والآخر بالهجوم على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة في يناير 2016، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين وسويدي) أثناء محاولة الجناة الهرب، ومقتل أحد منفذي الهجوم والقبض على آخر.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون، وهم أحمد عبدالسلام منصور وكنيته "أبو تراب"، ومحمد حسن محمد محفوظ، ومحمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبومصعب"، عدة اتهامات منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بدولة سوريا، والالتحاق بجماعة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة، والتخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، والشروع في قتل أولفسون سامي أليكسندر وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة نارية بيضاء ومتفجرات "3 سكاكين وحزامين ناسفين هيكليين ومسدس صوت".