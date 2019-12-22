-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قبول طعن المتهمين بالهجوم على فندق الغردقة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:42 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
طباعة
قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية الهجوم على فندق بالغردقة، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.

كانت محكمة الجنايات التي انعقدت في طرة قد قضت بالسجن المؤبد على متهمين، أحدهما بالتخطيط والآخر بالهجوم على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة في يناير 2016، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين وسويدي) أثناء محاولة الجناة الهرب، ومقتل أحد منفذي الهجوم والقبض على آخر.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون، وهم أحمد عبدالسلام منصور وكنيته "أبو تراب"، ومحمد حسن محمد محفوظ، ومحمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبومصعب"، عدة اتهامات منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بدولة سوريا، والالتحاق بجماعة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة، والتخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، والشروع في قتل أولفسون سامي أليكسندر وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة نارية بيضاء ومتفجرات "3 سكاكين وحزامين ناسفين هيكليين ومسدس صوت".

موضوعات متعلقة

منذ 39 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار غدًا.. والحرارة تنخفض لـ2 تحت الصفر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

منذ حوالي 23 ساعة

مأساة زوج اكتشف أن أبناءه الثلاثة من عشيق زوجته

منذ ساعتين

مصطفى بكرى يكشف عن القائمة النهائية للتعديل الوزارى

الصور

image description

صور المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد النطق بالحكم

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

الأكثر قراءة

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

مصدر يكشف لـ«الدستور» تفاصيل التعديل الوزاري.. والإعلان اليوم

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

ارتفاع معدلات التسمم من المسكنات بين الأطفال

البدانة تزيد انبعاثات الغازات الدفيئة بـ20%

تراكم الدهون في البطن يؤثر على التفكير

تطوير اختبار جيني للكشف المبكر عن خطر السكتة الدماغية عند الولادة

الرئيس نيوز

خبرات مصرفية ونجاح فى جدولة الديون.. كل شيء عن "القصير " وزير الزراعة الجديد

عبد الحفيظ يعلق على عودة وزير الإعلام: "ما هي اختصاصاته؟"

الوزراء ونواب الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

مستقبل وطن يرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية: "به مشاكل دستورية"

منوعات

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة بسعر خيالي

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

كشكول

"هندسة زراعية الأزهر" تحصد جائزة أحسن عارض بالمعرض الدولي الـ 32

بالصور.. انعقاد الاجتماع الثامن للجنة إعداد إستراتيجية 2020/2030 بجامعة المنوفية

انفوجراف.. 39 مشروعاً قومياً بـ"التعليم العالي"

التعديل الوزاري.. السيرة الذاتية لـ"نائب شؤون الجامعات بالتعليم العالي"

إسلام سياسي

"خريجي الأزهر" تستنكر هجوم "بوكو حرام" الإرهابي في تشاد

5 داعشيات يسلمن أنفسهن للأمن التركي

بعوضة تقتل جنديًا تركيًا في قاعدة بعشيقة بالعراق

ننشر التفاصيل الكاملة لتحركات المقاول الأجير والإخوان بعد فشلهم المتكرر

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

مجاز للنشر تطرح المجموعة القصصية "غبار الحنين" بمعرض الكتاب

توقيع ديوان "له على خاصرتي" بالمركز الثقافي بطنطا (صور)

حسن طلب ينعى المفكر محمد شحرور ويطالب بنشر كتبه في مصر

وفاة رسام الكاريكاتير "محمد عفت" نجم الفن المشاكس

صفحتنا ع الفيس بوك