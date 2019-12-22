3 أحزاب ترفض مناقشة قانون المحليات بالجلسة العامة

رفض عدد من نواب الأحزاب السياسية مشروع قانون الإدارة المحلية، ووافق عدد من الأحزاب على رؤيتها لرفض مشروع القانون، وعلى الرغم من إيضاح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب،

أكثر من مرة على دستورية مناقشة مشروع القانون، وأنه استحقاق دستوري.



وداعب عبد العال: "النواب أعرف أنكم على أبواب انتخابات مجلس النواب، إنها شغلكم الأكبر، وأنا مقدر ذلك تمامًا، ولكن المفروض أن تفصلوا بين القانون والانتخابات، والذي في ذهنكم أن القانون اليوم والانتخابات بكرة، وهذا غير صحيح والانتخابات تقدرها الدولة، وفقًا لاعتبارات كثيرة جدا".



وأضاف: "الدولة لو تريد عمل انتخابات للمحليات، من الممكن أن تعملها على القانون الحالي، والمشكلة أنكم تسمعون من البعض فتاوى غير قانونية".



وعلى الرغم من ذلك رفض حزب "مستقبل وطن" مشروع القانون، وجاء الرفض على لسان المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، كما رفض الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، قبل أن يوافق بعدة شروط أقرب منها للرفض، وهو الأمر ذاته الذي جاء على لسان النائب سليمان وهدان، والذي تكلم باسم حزب "الوفد" داخل الجلسة العامة.