إصابة 3 فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة بخارية بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية دسونس التابعة لمركز أبوحمص.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخاية "تروسيكل" بالطريق الزراعي "القاهرة - الأسكندرية"، أمام قرية دسونس اتجاه الأسكندرية.



وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم: "فارس رجب بسيوني" 16 سنة، مصاب ببتر بالساق الأيسر، "حنان قاسم محمد" 45 سنة، "أبوالعلا ممدوح أبوالعلا" 32 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.