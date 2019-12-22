تدمير 6 أنفاق سرية لـ"داعش" غربي الأنبار بالعراق

صرّح مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار، اليوم الأحد، بأنه تم تدمير 6 أنفاق سرية لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال حملة أمنية تشهدها مناطق غربي الأنبار.



وأضاف المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية، أن قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار، والفرقة السابعة تدعمهما قوة من "الحشد العشائري" وطيران الجيش، تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة "وادي حوران" غربي الأنبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الإجرامي وأماكن إخفاء أسلحتهم.



وأوضح أن القوات الأمنية استولت أيضا على أسلحة متنوعة، فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الأسلحة المضبوطة، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية.



ولفت المصدر إلى أن معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها.