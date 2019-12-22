حسن مهدى: حجم الإنجاز فى مشروعات الطرق الجديدة أقرب ما يكون للإعجاز

المشروع القومي للطرق في توفير فرص عمل لملايين المصريين، مع تقليل معدلات البطالة والتضخم.



وأضاف أن العاملين المصريين في مشروعات الطرق تفوقوا على أنفسهم، وأصبحت لدينا خبرات بهذا المجال، وبدأنا نتعلم بشكل سريع، وهذا المشروع يعد جيلًا جديدًا من الطرق تُراعى فيه كافة معايير السلامة، وأن يستوعب الكثافات المرورية المستقبلية، ومراعاة فيه أن كافة التقاطعات بها حلول آمنة، وهذا كان له مردود مباشر على الحد من حوادث الطرق، بعد أن أصبحت لدينا شبكة طرق بمعايير عالمية من حيث المعايير والجودة.





قال الدكتور حسن مهدي، استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري، إن حجم الإنجاز الذي تم في مشروعات الطرق الجديدة أقرب ما يكون للإعجاز من حيث القدرة والقيمة التي تم بها.وأوضح مهدي، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الشركات المنفذة لمشروعات الطرق هي شركات وطنية مصرية منها الخاص والعام، وأسهم