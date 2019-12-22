فلاح يتهم طالبًا بالتحرش بنجله جنسيًا في بني سويف

اتهم فلاح طالب بالمرحلة الإعدادية، اليوم الأحد، بالتحرش بابنه جنسيا، عقب استدراجه للأراضي الزراعية المتاخمة له بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من "ط. ق. م" فلاح، 51 عاما ومقيم بقرية قمبش الحمراء التابعة لدائرة المركز، يتهم طالب بالمرحلة الإعدادية ويدعى " خ. م. ع" 13 عاما، ومقيم نفس القرية، يفيد بالتحرش بابنه صاحب السبع أعوام، بالصف الثاني الابتدائي، جنسيا بالأرض الزراعية المتاخمة لهم بزمام القرية.



وتبين من التحريات الأولية والفحص، وسؤال المبلغ، قرر قيام المتهم باستدراج ابنه إلى الأراضي الزراعية المتاخمة لمنزله بنفس القرية والتحرش به جنسيًا، وباستدعاء المتهم ومواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر رقم 6762 إداري مركز شرطة ببا.