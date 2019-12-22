الصحة: واحدة من كل 8 سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن سيدة بين كل 8 سيدات معرضة للإصابة بسرطان الثدي، ودعت مبادرة "100 مليون صحة" جميع السيدات للكشف المبكر والدوري حتى يتم تقليل الإصابات بسرطان الثدي.



وقالت الوزارة إنه بالكشف المبكر والدوري داخل مبادرة الرئيس لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستطيع السيدات حماية أنفسهن من تطور المرض، والوصول لأعلى نسبة شفاء.



وأشارت إلى أنه يجرى التعرف على الوحدة الصحية التي يوقع فيها الكشف المبكر عن أورام الثدي، من خلال موقع "100 مليون صحة" على الإنترنت أو الاتصال على الخط الساخن 15335.



وكانت وزارة الصحة، أطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي في عدد كبير من المحافظات يتخطى 19 محافظة.