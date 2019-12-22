على جمعة يقدم نماذج للتعايش ظهرت منذ عهد الرسول

قال الشيخ علي جمعة، المفتي السابق، إن المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تخل من اليهود حيث كانوا قسمين، الأول أفراد والثاني قبائل، متابعًا أن من خرجوا منها هم القبائل الذين وقفوا إلى جانب المشركين في الحرب ضد المسلمين.



وأضاف علي جمعة، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقاتل غالبية معاركه في المدينة المنورة سواء بدر أو أُحد أو الخندق، ووجد بعد كل حادث من الحوادث أن هناك خيانة ولهذا طرد بعض اليهود بالقضاء، وحكم عليهم أيضًا بالقضاء.



ولفت علي جمعة، إلى أن رسول الله اختار نظامًا قضائيًا لم تتبنه البشرية إلى الآن، وهو أن يختار المتهم قاضيًا بالاسم، كما أن الدولة كانت تقبل بقضاء هذا القاضي كيفما كان، مشيرًا إلى أنه في المرة الأخيرة اختار اليهود سعد بن معاذ لأنه كان شريكًا معهم في التجارة، ورضى سيدنا محمد وقتها، وقالوا لا يقدر أن يضحي بماله وعندما جاء سعد حكم عليهم، واستغرب الجميع وقتها.

