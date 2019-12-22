حبس هارب من سداد غرامة بـ2.8 مليون جنيه فى الزيتون

قررت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، حبس مقاول هارب من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده بغرامة مالية حوالي 3 ملايين جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "محمد. ع. م" 45 سنة، مقاول، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10366 لسنة 2012م الزيتون "مبان" والمقضي فيها بغرامة مالية مليونين و864 ألفًا و405 جنيهات.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، فتحرر محضر بالضبط وتم عرضه على النيابة للتحقيق.