اختناق ربة منزل وابنتيها إثر تسرب غاز فى بنى سويف

أصيبت ربة منزل واثنتين من أبنائها باختناق إثر استنشاق غاز تسرب داخل شقتهم بمساكن سوزان مبارك شرق النيل في بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي، باستقبال "سلوى. ع. م. ع" 50 عامًا، ربة منزل، وابنتيها "مادلين. ع. م" 18 عامًا، و"إليكسا. ع. م" 20 عامًا، مصابات باختناق إثر استنشاقهن الغاز.



وتبين من التحريات الأولية والفحص حدوث تسرب للغاز بشقتهن ما أدى إلى اختناقهن، وبسؤال "عادل. م. ع" 59 عامًا، رب الأسرة، قرر أنه أثناء تواجده وأسرته بالمنزل، حدث تسريب غاز واختنقوا ونقلوا على إثرها للمستشفى، ولم يتهم أحدًا ونفى الشبهة الجنائية.



تحرر محضر رقم 1314 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.