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محافظات

المحافظات المشاركة بمسار العائلة المقدسة تستعرض إنجازاتها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
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عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعا لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة.

وذلك بمشاركة عدد من قيادات الوزارة، وحضور كل من: المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والنائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.

واستعرضت محافظة المنيا الأعمال التي نفذتها، حيث تم الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2،5 مليون جنيه، وذلك بعمل برجولات خشبية ولوحات إرشادية وشبكة كهرباء ومياه وتبليط الساحة الأمامية والخلفية للكنيسة الأثرية ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوي، وتم الانتهاء من تنفيذ وطباعة كتيبات سياحية دعائية عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بهدف تنشيط السياحة، وجاري إقامة نقاط للتأمين وترميم الكنيسة الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء غابات شجرية بالمنطقة.

كما عرضت محافظة أسيوط أهم الأعمال التي قامت بها، حيث تم رصف وتهيئة طريق أسيوط - الغنايم والذي يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه، وتشجير الطريق الرئيسي المؤدى إلى الدير وتوسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه، وتجديد السور الخارجي للدير وإقامة عدد 3 بوابات وتركيب 400 كشاف على طريق أسيوط- الغنايم واستبدال الأعمدة المتهالكة والانتهاء من أعمال الصرف الصحى على الطريق المؤدى للدير.

كما استعرضت أيضا خلال الاجتماع محافظة كفر الشيخ لما قامت به خلال الفترة الماضية، ومنها القيام ببعض الترميمات لمبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه وأعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي المؤدي ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة.

وأشاد ممثلو مجلس النواب بجهود وزارة التنمية المحلية في متابعة تنفيذ مسار العائلة المقدسة بالمحافظات، وسرعة تفاعلها في حل كافة المشكلات والعوائق التي تواجه المسار والتنسيق التام مع باقي الوزارت والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لإنجاز المشروع في أسرع وقت وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وبأهمية المشروع الذي يساهم في تنشيط السياحة الدينية لمصر.

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