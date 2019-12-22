أغنية "حلو المكان" تتخطى 1.5 مليون مشاهدة

انضمت أغنية "حلو المكان" الدعائية لفيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، إلى قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب"، محتلة المركز الخامس، وتخطت حاجة المليون ونصف المليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها.



وظهر خلال الكليب الراقصة جوهرة برفقة أبطال الفيلم كل من النجم تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أماديو.



فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.