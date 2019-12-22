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مصر

للمرة الثانية.. طارق توفيق نائبًا لوزيرة الصحة لشئون السكان

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:13 م
طارق توفيق نائب وزيرة
طارق توفيق نائب وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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شمل التعديل الوزاري الأخير تعيين الدكتور طارق محمد توفيق نائبا لوزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، وكان قد شغل نفس المنصب في عام 2018 لوزير الصحة السابق، والذي شغل منصب مدير مساعد لمركز تطوير التعليم الطبى بكلية الطب قصر العيني من 2014 إلى 2016.

توفيق حاصل على دكتوراه في علم الوبائيات كلية الطب- جامعة القاهرة عام 2000، وماجستير الصحة العامة كلية الطب جامعة القاهرة 1996، وماجستير طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس الطب والجراحة كلية الطب جامعة القاهرة 1987.

شغل منصب مقرر المجلس القومى للسكان من 1 يونيو 2016 إلى الآن، والمدير المساعد لمركز تطوير التعليم الطبى كلية الطب جامعة القاهرة من 2014 إلى 2016، وشغل منصب رئيس قسم طب الأسرة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، من 2005 إلى 2013، ورئيس لجنة البحوث ولجنة أخلاقيات البحوث بكلية الطب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، من 2007 إلى 2013.

كما عمل كأستاذ للوبائيات والصحة العامة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، من 2013 إلى الآن، ومستشار البرنامج الوطنى لبحوث الدرن من 2014 إلى 2016.

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