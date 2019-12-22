مدير عام الآثار يكشف حقيقة ذكر معبد قصر قارون فى القرآن الكريم

قال سيد الشورى، مدير عام الآثار بالفيوم، إن معبد قصر قارون لا علاقة له بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، لسببين أحدهما ديني والآخر تاريخي، حيث بنى المعبد في العصر اليوناني وأضيفت له بعض الإضافات في العصر الروماني.



وأضاف الشورى، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ألف عام فرقا بين تاريخ بناء المعبد والحقبة التي عاش بها قارون.



وأكد الشورى، أن المعبد به 56 حجرة، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قارون منذ عام 2003، وبدأ الاحتفال بهذه الظاهرة رسميا في 2012 التي بدورها ساهمت في جذب مزيد من السياح.

