ضبط متهمين بترويج سلع وأدوية مجهولة المصدر على "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية والشرقية؛ لترويجهما سلع مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت للنصب والاحتيال على المواطنين.



رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وإنشائه الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج لبيع المكملات الغذائية للراغبين بغرض الاستفادة ماديًا.



كما أمكن ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، نشر مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وتبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص أخرين للإتفاق على بيع الأدوية المهربة.



كما تم ضبط 40 عبوة أدويه تخسيس مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وإنشائه وإدارته الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج لبيع المكملات الغذائية للراغبين بغرض الاستفادة ماديًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.