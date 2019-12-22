تحقيقات النيابة في قتل طفل على يد زوجة والده بالجيزة

أمر المستشار محمد عبدالمنعم رئيس نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بضرب طفل زوجها حتى الموت، كما أمرت بحبس الأب لاتهامه بإخفاء جثة نجله ودفنها دون تصريح.



وكشفت تحقيقات عزت الخولي وكيل نيابة كرداسة ومركز إمبابة، عن أن سيدة أبلغت باكتشافها وفاة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، والمقيم مع والده وزوجته الثانية، ودفنه دون علمها، مشيرة إلى أن زوجة الأب ضربت طفلها وقتلته لتبوله بملابسه.



باشرت النيابة التحقيقات مع والد الطفل وزوجته، اللذين اعترفا بالواقعة، حيث قررت المتهمة أنها كانت تؤدب الطفل وصفعته على وجهه فسقط على الأرض وارتطمت رأسه من الخلف بالسيراميك فلقى مصرعه على الفور.



وأضافت المتهمة أنها انتظرت عودة زوجها من العمل وأخبرته بما حدث، فحمل جثة طفله وتوجه رفقتها إلى المقابر الخاصة بعائلته، الخميس الماضي، ودفنا الطفل دون اللجوء إلى "تربي" وأعلنا في اليوم التالي موت الابن ودفنه.



واصطحبت النيابة، صباح اليوم الأحد، الطبيب الشرعي إلى المقابر وتم استخراج الجثة وإجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.



وأشارت تحريات مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن زوجة الأب اعتادت ضرب الطفل بحجة تأديبه بعلم والده.



ووجهت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لزوجة الأب تهمة ضرب أفضى إلى موت، واتهمت والد الطفل بإخفاء الجثة والدفن دون تصريح.