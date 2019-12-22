بدء الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على التعديلات الوزارية

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.



وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة اعتذارات بعض النواب عن حضور جلسات اليوم، والبعض منهم عن جلسات باقي الأسبوع.



وتشهد الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، إعلان التعديل الوزراء بعد أن تسلم البرلمان خطاب من رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الوزارية الأخيرة.