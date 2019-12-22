ضبط عنصر إجرامى بـ30 جرام هيروين فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائه.



أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة ثالث الإسماعيلية اتجار عامل- له معلومات جنائية- في المواد المخدرة، خاصةً مخدر الهيروين، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وزنت 30 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.