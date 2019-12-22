"حكايات طرح النيل" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات التابع لقطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر، ندوة لمناقشة رواية "حكايات طرح النيل" للأديب الدكتور السيد نجم.



يناقشها الناقدان الدكتور أحمد المصري والدكتور محمد عبدالحميد خليفة، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن الدكتور السيد نجم قاص وروائي وناقد وكاتب للأطفال، وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة، ونائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب، وعضو مجلس إدارة نادي القصة، وعضو اتحاد الكتاب العرب.



أصدر نجم عددًا كبيرًا من الروايات والقصص القصيرة، منها: "السفر" عام 1984، "أيام يوسف المنسي" عام 1990، "السمان يهاجر شرقًا" عام 1995، "غرفة ضيقة بلا جدران" عام 2006، "مرنبتاح.. فرعون الخروج" عام 2008، "أشياء عادية في الميدان" عام 2013، "ضجيج الضفادع" عام 2018، و"حكايات طرح النيل" عام 2018.. وله عدة إصدارات في أدب الطفل، وكتب في الدراسات الأدبية، إلى جانب التأليف في مجال الدراما.



حصل الدكتور السيد نجم على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة القصة لجمعية الأدباء والفنانين الشبان عام 1984، درع مؤتمر أدباء القاهرة الأول عام 1999، تكريم هيئة قصور الثقافة- درع الهيئة في أكتوبر 2009، تكريم اتحاد كتاب مصر عام 2009، وجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج عام 2014.