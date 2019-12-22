رغم أنباء تغييره بالتعديل الوزارى.. نصار فى اجتماع "خارجية البرلمان"

أكد وزير الصناعة، عمرو نصار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى تعليمات تشدد على ضرورة أن يتم دعم الصناعة بوجه عام، بما فيها صناعة الورق.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الذي حضره رغم أنباء تغييره بالتعديل الوزاري الجديد، وقال إنهم يعقدون اجتماعات مكثفة مع أعضاء المجموعة الاقتصادية لبحث الأزمة.



وأشار "نصار" إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لحماية الصناعة، من خلال مبادرة البنك المركزي لإنقاذ المصانع المتعثرة، والمعروفة باسم مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية.



وقال "نصار": سيتم دعم المصانع الحالية، موضحًا أن بعضها يعمل بطاقة تتفاوت من ٣٠٪ إلى ٧٠ ٪‏ من طاقتها، مشيرًا إلى أن دعمها يستهدف أن تعمل بكامل طاقتها.



وذكر وزير الصناعة أن صراع الصين والولايات المتحدة تسبب في رفع الأسعار، وأن الحكومة تعمل جاهدة لحل الأزمات بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الاقتصادية من خلال حوار داخلي.



واختتم الوزير قائلًا: "سأقاتل بكل قوة لتخفيض سعر الغاز والقيمة المُضافة، بما يحقق مصلحة صناعة الورق"، وأشار إلى صعوبة تطبيق رسم الحماية؛ لأنها قد تحدث أزمات، لافتًا إلى أن هناك حلولًا أخرى غير رسوم الحماية، وأنه سينسق مع الوزارات المعنية لحماية الصناعة من خلال اتخاذ القرارات اللازمة.