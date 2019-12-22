تأجيل محاكمة 10 أطباء تسببوا في وفاة أم وجنينها بمستشفى بلبيس

قررت المحكمة التأديبية، اليوم، تأجيل محاكمة 10 أطباء، بمستشفى بلبيس المركزي، متهمين في وفاة أم وجنينها، لجلسة 2 مارس المقبل.



وكانت النيابة الإدارية بالشرقية باشرت التحقيقات في شكوى مقدمة من "عصام.ع "، بوفاة ابنة عمه "دعاء.ع.أ" أثناء إجرائها عملية ولادة داخل مستشفى "بلبيس" المركزي، وقد تبين أن المجنى عليها حضرت إلى المستشفى وتم الكشف عليها بواسطة طبيب مقيم بالمستشفى، وأمهلها وقتا حتى تضع جنينها ولادة طبيعية إلا أن حالتها ساءت، فتم إجراء ولادة قيصرية لها، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.



وتبين عدم قيام طبيب العناية بعمل إنعاش للقلب، رغم وقوع حالة انفجار في الرحم ووفاة الطفل، وتبين مسئولية كل من "محمد ص م" طبيب النساء والتوليد، المقيم، و"نجوى إ ع" أخصائية بالقسم، و"ريم م أ" أخصائية، و"منيرة أ م" أخصائية، و"أحمد م أ" مساعد أخصائي، و"عادل ح م" رئيس القسم، و"سامي ع ح" أخصائي تخدير، و"جمال أ ب" رئيس قسم الجراحة العامة، و"فريدة ع أ" فنية تخدير، و"ناهد م ر" ممرضة، عن الإهمال في حالة المريضة، لعدم القيام بواجبهم الوظيفي في تدهور حالة المريضة.



وقد قررت النيابة الإدارية إحالتهم للمحكمة التأديبية، والتي أصدرت قرارها المتقدم.