اليوم.. الأطباء تناقش تعديلات قانون رعاية المريض النفسي

أعلنت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية عن عقد ورشة عمل اليوم الأحد، بدار الحكمة لمناقشة مقترحات تعديلات قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 والمطروحة من الحكومة على مجلس النواب، لمناقشة والاستماع لكل الآراء سواء المعارضة أو المؤيدة لهذه المقترحات قبل تقدم نقابة الأطباء برأيها الرسمي لمجلس النواب.



ودعا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، لحضور هذه الورشة العديد من الأطباء في مجال الطب النفسي أصحاب الآراء المختلفة.



وكانت جبهة الدفاع أبدت اعتراضها على المقترحات المقدمة لتعديل القانون معتبرة إياها انتكاسة لحقوق المريض النفسي، وتؤكد مخالفة تلك المقترحات للمعايير الدولية وأساسيات قانون الصحة النفسية، وبالأخص المقترحات الخاصة بإعطاء جلسات العلاج الكهربائي لا إراديًا بدون تقييم طبيب أخر عن الطبيب مقرر العلاج.