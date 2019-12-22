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حوادث

ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص فى الطالبية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شركة للإنتاج الفني دون ترخيص، حيث تبين أن صاحبها يتخذها ستارًا لإدارة موقع تسهيل التواصل المباشر بين المستخدمين على الهاتف المحمول بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إنشاء أحد الأشخاص شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص ببدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، متخذًا من الشركة ستارًا لإدارة موقع لأحد البرامج على الإنترنت يتيح لمستخدميه سهولة التواصل على الهواء مباشرة LIVE نظير مبالغ مالية تحول على أرصدة بنكية من حصيلة إعلانات الموقع بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة، وبتفتيشها في حضور مالكها تم ضبط 3 وحدات معالجة مركزية محمل عليها برنامج فوتوشوب وتحتوي على البيانات الخاصة بالمتعاملين مع الموقع و2 جهاز لاب توب محمل عليهما برامج فوتوشوب، ومحادثات على أحد تطبيقات التليفون المحمول والبرنامج القائمين على إدارته وصور المستخدمين وبياناتهم و2 جهاز راوتر لرفع المحتوى الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، و2بانر مدون عليهم اسم التطبيق واسم شركة الإنتاج غير المرخصة وحامل وميكروفون و2 هاتف محمول بداخلهما الخط الخاص بالمحادثات محمل عليهما التطبيق الإلكتروني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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