تحرير 7 محاضر ضد مخابز في بورسعيد

شن مفتشو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة مكبرة، اليوم، على المخابز والأسواق لضبط المخالفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.



وأسفرت الحملة عن تحرير "5" محاضر لنقص وزن الخبز المدعم، وتحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان عن أسعار مواد غذائية، و3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمواد الغذائية.



وضبط رجال التموين 2 طن أرز مدون عليه أكثر من تاريخ إنتاج لتضليل المستهلك ومد فترة الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 4919 جنح المناخ 2019، كما تم ضبط طن من الصابون السائل داخل جراكن غير مسموح بتداولها ومجهولة المصدر تباع للمواطنين على أنها ماركات أصلية مشهورة بغرض خداع المستهلك والتربح منه، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 8140 لسنة 2019 جنح الضواحي.