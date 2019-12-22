ضبط مقاول هارب من حكم بـ2.8 مليون جنيه في الزيتون

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على مقاول هارب من أحكام قضائية بغرامات مالية مليوني جنيه في الزيتون.



كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "محمد. ع. م" 45 سنة، مقاول، مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10366 لسنة 2012م الزيتون "مباني"، والمقضي فيها بغرامة مالية مليونين و864 ألفًا و405 جنيهات.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وجار عرضه على النيابة.



