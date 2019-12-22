وزير الأوقاف: حملة دولية سنويًا لنشر التسامح والقيم الدينية الصحيحة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبنى كل عام حملة دولية، يشارك فيها كل موفدى الوزارة في جميع الدولة، والمراكز الإسلامية، من أجل نشر قيم الدين الصحيحة والتسامح.



وقال الوزير خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية إن الوزارة، تشرف على المركز الإسلامي بتنزانيا، ويتم الآن العمل على تحديثه وتطويره، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وشركة المقاولون العرب تعمل على الانتهاء من المرحلة الثانية.



كما أن هناك جامعة في كازاخستان، وهي من أهم الجامعات بوسط آسيا، خرجت حتى الآن 5 آلاف خريج، وتضم 3 كليات هي أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، وهي حاصلة على ضمان الجودة العالمي، ويترأسها الدكتور الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة السابق بجامعة حلوان.



وأوضح وزير الأوقاف أن مصر تمتلك العديد من المراكز والمزارات الثقافية العالمية بالخارج، كما أنها تقدم الكتب إلى كل المكتبات في الخارج، كما تقيم الوزارة مؤتمرات عالمية، بلغت 7 مؤتمرات عالمية بمشاركة غير مسبوقة من حيث الحضور، وتتحول تلك المؤتمرات إلى أعمال حقيقية.



واختتم أن الوزارة تعمل على أن تكون الصورة الذهنية متكاملة، لكل الحاضرين بالمؤتمرات، من خلال التعريف بالثقافة والهوية المصرية بإعداد جدول زمني، وبرنامج ترفيهي؛ لزيارة المقاصد السياحية والأثرية، ولذلك تم عقد بعض المؤتمرات في كل من أسوان والأقصر، وشرم الشيخ.