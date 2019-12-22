ضبط طبيب مزيف سرق متعلقات تمريض رمد طنطا

تمكن طاقم تمريض بمستشفى الرمد، التابع لمديرية الصحة بالغربية، من ضبط شخص انتحل صفة طبيب أثناء سرقة متعلقاتهم الخاصة من داخل غرفتهم؛ فتم إبلاغ الشرطة.



وأكدت شاهدة عيان بمستشفى الرمد أن الشخص الذي انتحل صفة طبيب ارتدى ملابس العمليات كاملة، ثم دخل غرفة العمليات وسرق 900 جنيه من طبيب يدعي "ا. شبل"، ثم دخل غرفة التمريض، وأثناء سرقة متعلقاتهم عرفه عدد من الممرضات فصرخن، حتى خرج جميع الأطباء وتمكنوا من ضبطه.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه واصطحابه لديوان عام القسم لمناقشة المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.