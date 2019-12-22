المالية: الإقرار الإلكترونى يستهدف التسهيل على الممولين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا، بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني.



وأكد، خلال كلمته بأحد المؤتمرات الاقتصادية، أن العام 2020 سيشهد تحولا كبيرا في المنظومة الرقمية، لافتا إلى أنه مع استكمال المنظومة الإلكترونية سيتم إرسال الإقرارات الضريبية للعملاء، ولن ننتظر أن يقوموا بإرسالها.



ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تتبعها 33 هيئة مثل مصلحة الكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات وسلامة الغذاء، وغيرهما، وتستهدف تقليصها إلى 3 فقط، من أجل إنجاز العمل.