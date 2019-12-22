لحمايتهم من البرد.. "شباب الخير" توزع البطاطين على المشردين والأيتام

نظمت مبادرة «شباب الخير»، المنبثقة عن الحملة الرئاسية حياة كريمة، فعالية بعنوان «شارع الخير» استهدفت توزيع البطاطين على المشردين في شوارع جسر السويس ومنطقة عين شمس؛ للحفاظ عليهم من نوبات البرد التي أدت إلى وفاة بعضهم خلال الأعوام الماضية.



وقال أحمد عبد الرازق، مؤسس المبادرة، إن فعالية شارع الخير تمت بمشاركة 10 شباب من أبناء منطقة عين شمس، وخلالها يجوب الشباب الشوارع فجرًا للبحث عن من ينامون على الأرصفة دون غطاء.



وأكد أن الفعالية استهدفت قرابة 20 فردًا، بالتوازي مع فعالية طرق الأبواب لتوزيع البطاطين أيضًا على كبار السن في منازلهم، واستفاد منها عدد مشابه.



وعن رد فعل المشردين، لفت «عبد الرازق» إلى أن الشباب حاولوا عدم إيقاظ النائمين منهم، إلا أنهم استيقظوا وانتابتهم حالة من الخوف، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية، وكان يتوجب على الشباب المشارك في الفعالية طمأنتهم ووضع البطانية بجوارهم في هدوء ثم الانصراف، وبالفعل نجحوا في تلك المهمة.



كما وزعت المبادرة كساء الشتاء على ما يزيد عن 50 طفًا يتيمًا بمنطقة عين شمس، في فعالية حملت عنوان «فرحة يتيم»، من خلال حفل شمل العديد من الأنشطة الترفيهية الموجهة إلى الأطفال مثل فقرة الأراجوز؛ والتي هدفت إلى توعية الأطفال وغرس القيم التربوية لديهم، كما شمل اليوم مباراة كرة قدم مع الأطفال من عمر الـ(10-14) عام، إلى جانب توزيع كساء الشتاء على الأطفال.



وقال« الفرحة اللي شفناها في عيون الأطفال، هي دافع قوي لينا في المبادرة عشان نكمل ونقدر نقدم لهم خدمات كثيرة».



وعن الخطوات القادمة للمبادرة، أكد «عبد الرازق» أن الفترة القادمة سيعمل الشباب - إلى جانب توفير المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجًا - على الجانب التثقيفي والتعليمي لشباب منطقة عين شمس من عمر (17-30) عاما؛ وذلك لأن المبادرة تستهدف الشباب الفعال بمنطقة عين شمس والتشبيك مع مختلف القطاعات بالمنطقة، لتشمل الجمعيات الأهلية ونواب البرلمان، وتحقيق التنمية الشاملة للمنطقة، وتنفيذ برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص توعية الأسر الأكثر فقرًا.