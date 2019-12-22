الداخلية تضبط 231 سلاحًا ناريًا وتنفذ 82 ألف حكم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت، خلال 24 ساعة، من ضبط 231 سلاحًا ناريًا، و298 قضية مخدرات، وتنفيذ 82 ألفًا و118 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

