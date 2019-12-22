ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في دمياط

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل سبق اتهامه في 11 قضية "سلاح نارى، سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سلاح أبيض، وضرب"، وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات نارية من ذات العيار.



كما تم ضبط عاطل سبق اتهامه في 10 قضايا "قتل- سلاح نارى- سرقة- ضرب" وبحوزته طبنجة، و3 طلقات نارية من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي.



كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط عاطل مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات- ضرب"، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتا خرطوش من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 150 جرامًا، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرامًا، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.